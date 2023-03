Doktor Sex: «Ich kann mich nicht mehr ausstehen, seit ich in einer Beziehung bin!»

Sinan (27) fällt auf, wie er sich verändert hat, seit er in einer Beziehung ist – und ist damit nicht glücklich. Dr. Sex weiß Rat. Unsplash/Eamonn Wang

Frage von Sinan (27) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

Lieber Sinan,

Es liegt in der Natur des Verliebtseins, sich vorübergehend im Gegenüber aufzulösen, in das man sich verknallt hat. Der Weg zurück in die Eigenständigkeit ist daher eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Nicht selten wird er zum Machtkampf, in welchem beide Beteiligten versuchen, das Gegenüber auf Strukturen und Verhaltensweisen festzulegen, die zum eigenen Vorteil sind. Dass sich deine Freundin gerade anschickt, in eurer Beziehung den Lead zu übernehmen und für dich zu entscheiden, kann als Bemühen in diese Richtung verstanden werden.

Du schreibst, dass sich deine Partnerin bereits zu deiner Veränderung geäußert und signalisiert hat, wie sie diese bewertet. So, wie ich das interpretiere, wünscht sie sich dich eigenständiger und auch wieder etwas «männlicher». Deine Sorge, du könntest ihre Gefühle verletzen, indem du dir mehr Zeit für dich nimmst, scheint mir daher unbegründet.

Ich denke, es ist Zeit für eine Standortbestimmung. Haltet Rückschau auf die vergangenen Monate. Würdigt diese erste Zeit eures Zusammenseins. Haltet fest, was euch in den letzten Monaten wichtig geworden ist, was ihr davon beibehalten und was ihr loslassen wollt.

Teilt einander danach mit, welche Pläne ihr in Bezug auf euer Leben und eure Beziehung habt. In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, euch über euer Menschenbild auszutauschen oder darüber, was euch Gemeinschaft bedeutet und welche Werte euch wichtig sind. Sprecht miteinander auch über Begriffe wie Liebe, Treue oder Beziehung. Was bedeuten sie und wie definiert ihr sie inhaltlich?

Wichtig ist, dass beide die Möglichkeit haben, sich zu allen Themen in Ruhe zu äußern. Legt deshalb die Inhalte der einzelnen Gespräche und auch den Zeitrahmen eurer «Paarsitzungen» vorgängig fest. So könnt ihr euch nämlich individuell darauf vorbereiten.

Wahrscheinlich wird dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen und manche Themen werden mehrmals aufs Tapet kommen müssen, bevor Verstehen oder ein Konsens möglich ist. Vielleicht werdet ihr auch feststellen, dass zu gewissen Aspekten keine Einigung erzielt werden kann und möglicherweise gerät ihr in der Auseinandersetzung über einzelne Themen auch in einen Streit. All das gehört dazu und soll euch nicht davon abhalten, euren Dialog weiterzuführen.

Wenn gar nichts mehr geht, unterbrecht ihr das Gespräch und vereinbart einen neuen Termin. Und falls ihr euch total verliert, könnt ihr euch ja auch Unterstützung bei einer Fachperson für Beziehungen holen. Viel Glück und alles Gute!

Hast du in deiner Beziehung genug Zeit für dich? Ja – ich nehme sie mir einfach. Es geht so – dürfte mehr sein. Nein – viel zu wenig. Ich bin Single. Ich will nur die Resultate sehen.