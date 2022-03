Claudine Muno : «Ich liebe es, an der Realität herumzubasteln»

LUXEMBURG – Musik, Literatur, Theater - keine Kunst entgeht der 31-jährigen Luxemburgerin: Claudine Muno versucht sich in allem. Mit Erfolg.

«Ich mag es absurd. Ich stelle mir lieber extravagantes Zeug vor, als ein Buch über die Realität zu lesen.» Claudine Muno lebt in ihrer eigenen Welt, einer surrealistischen, weit entfernt vom Alltag. «Ich liebe es, an der Realität herumzubasteln», erklärt die 31-jährige Luxemburgerin, die in Petingen aufwuchs und nun in Niederkerschen lebt.

Diese Philosophie findet sich in allem wieder, was die Allround-Künstlerin zu Tage bringt. Sie macht Musik, schreibt Songs und Romane, arbeitet als Journalistin oder Regisseurin… «Es gibt immer Momente, in denen ich mehr Inspiration zum Schreiben habe und andere zum Komponieren. Wenn ich fünf Stunden lang an einem Song gearbeitet habe, muss ich einfach erst einmal an etwas anderes denken.» Dabei kann die junge Künstlerin ein Lied in einer Stunde schreiben und sechs Monate für ein Buch brauchen.



«Sie ist ziemlich behaart»

Auf der Bühne – die sie seit 2003 mit der Gruppe Lunaboots teilt - versteckt die Künstlerin ihre Schüchternheit am liebsten «hinter der Gitarre oder den Texten». In ihren Romanen erweckt sie ihre eigene Welt zum Leben. Ihr nächstes Werk, das in einem Monat in der Buchhandlung zu kaufen ist, heißt «La Mammouth», ein weibliches Mammut.



«Es erzählt die Geschichte von einer etwas merkwürdigen Frau, die so durch das Leben geht und ziemlich behaart ist…», erklärt die Luxemburgerin. Es ist der neunte Roman von Claudine Muno, die auch noch am Néie Lycée Musik unterrichtet. Dabei ist das Buch ihr zweites Werk auf Französisch. «Die Geschichte ist mir auf Französisch eingefallen. Den letzten Roman in der gleichen Sprache habe ich mit 18 geschrieben und seitdem habe ich mich schon sehr verändert.»