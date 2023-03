Muttertag in England: «Ich liebe es, deine Mumma zu sein» – Prinzessin Eugenie teilt neues Bild von August 

1 / 4 Hand in Hand zeigen sich Prinzessin Eugenie und ihr Sohn auf ihrem Muttertagspost. Dazu kommentiert die 32-Jährige: «Ich liebe es, deine Mumma zu sein! Frohen Muttertag». Instagram/princesseugenie Für die Familie wird sich in diesem Jahr viel ändern: Die Tochter von Prinz Andrew und Herzogin Sarah Ferguson erwartet ihr zweites Kind. Instagram/princesseugenie Prinzessin Kate zeigt sich mit ihren Kindern auf dem Baum. Matt Porteous

Während der Muttertag in der Schweiz erst am 14. Mai ansteht, feierte man ihn in Großbritannien bereits am Sonntag. Dazu wurden voller Stolz zahlreiche Fotos und Videos des Nachwuchses auf Instagram veröffentlicht – so auch von den königlichen Mamis.

Prinzessin Kate wünschte einen «schönen Muttertag von unserer Familie an Ihre» und teilte dazu zwei bisher ungesehenen Bilder mit ihren drei Kindern. Für das erste Foto nahm die 41-Jährige mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) auf einem Baum platz. Auf der zweiten Aufnahme hält sie ihren jüngsten Sohn seitlich im Arm. Die Bilder sind bereits im vergangenen Sommer aufgenommen worden. Ein weiteres Foto aus dieser Reihe wurde etwa als letzte Weihnachtskarte verwendet.

Winterliche Muttertagsgrüsse von Eugenie

Ebenfalls in der Natur ließ sich Prinzessin Eugenie für ihren Muttertagsschnappschuss ablichten. Auf dem Bild zeigt sich die baldige Zweifachmama mit ihrem Sohn August (2) umgeben von einer winterlichen Landschaft. Und obwohl eigentlich die Mütter an diesem Tag gefeiert werden, richtet die 32-Jährige liebe Worte an ihren Sohn: «Ich liebe es, deine Mumma zu sein! Frohen Muttertag», kommentiert sie zu dem Bild.

