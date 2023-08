Wanda Nara : «Ich liege im Sterben und niemand sagt es mir»

Die Ehefrau von Galatasaray-Stürmer Mauro Icardi (rechts) wird in Buenos Aires, Argentinien, in einem Zentrum behandelt, das sich auf Blutkrankheiten spezialisiert.

Wanda Nara sprach am 1. August 2023 erstmals über ihre Krankheit.

Die Nachricht war ein Schock: «Ich habe aus dem Fernsehen von meiner Krankheit erfahren. Ich war im Krankenhaus, aber ich wusste nichts. Zuerst kamen die Krankenpflegerinnen weinend herein und umarmten mich und ich sagte zu Mauro: ‹Ich liege im Sterben und sie sagen es mir nicht›. Ich geriet in Panik, weil ich nicht wusste, was los war.» Die argentinische Influencerin und Ehefrau von Galatasaray-Stürmer Mauro Icardi sprach mit dem Journalisten Angel de Brito erstmals über ihre Krankheit.