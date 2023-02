Corinne Cahen: «Ich nehme kein Misstrauen gegenüber Einwanderung wahr»

Corinne Cahen setzt sich dafür ein, dass sich Ausländer als Wähler registrieren können. Editpress

Gibt es in Luxemburg einen Nachholbedarf bei der Wahlbeteiligung von Ausländern? Nein. Die Wähler registrieren sich oft erst, wenn der Wahlkampf begonnen hat. Dieses Jahr läuft die Anmeldefrist länger und zwar bis zum 17. April. Alle Einwohner des Großherzogtums können sich beteiligen. Unsere Herausforderung besteht darin, den Menschen zu erklären, wie wichtig die Teilnahme ist.

Eine Ihrer Aktionen in sozialen Netzwerken hat fast 50.000 Menschen erreicht… Wir versuchen alles, um die Menschen zu überzeugen und zu informieren. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, dass sie wahlberechtigt sind. Die sich diese Frage noch nie gestellt haben. Sie kommen hierher, arbeiten hier, sind vielleicht in ihrer Bubble und wissen nicht, dass sie das Recht haben, die Leute zu wählen, die sie auf kommunaler Ebene vertreten werden. Obwohl das Leben in der Gemeinde den Alltag ausmacht, die Schule, der Müll, die Gehwege, der Verkehr…

Wie handeln Sie? Wir bemühen uns, eine sehr breit angelegte Kampagne zu führen. Wir beschäftigen Vermittler vor Ort in den Gemeinden. Außerdem starten wir Kampagnen in den sozialen Medien. Wir gehen in die Unternehmen…

Inzwischen darf man auch wählen, wenn man gerade erst angekommen ist. Kann man sich dann schon eine Meinung bilden? Bei einem Umzug von Wiltz nach Differdingen ist es ein bisschen dasselbe. Als Luxemburger können Sie trotzdem wählen, auch wenn Sie sich in Differdingen nicht auskennen. Wenn Sie sich registrieren lassen, beschäftigen Sie sich unmittelbar mit dem Leben in Ihrer Gemeinde und lesen die Programme der Kandidaten. Wir kommen alle von irgendwoher. Wir haben Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, wie die Schule organisiert werden soll. Nur weil ich neu bin, heißt das nicht, dass ich keine Meinung zur Schulorganisation oder zu Radwegen habe…

Manchmal braucht es Zeit, die Stärken und Probleme einer Gemeinde zu begreifen. Dient diese Reform nicht eher der Politik als der Bevölkerung? Ganz und gar nicht. Wenn ich heute nach Thionville ziehe, bin ich als Mitglied der Europäischen Union wahlberechtigt. Da waren wir zu spät dran. Nur haben wir es nicht nur den EU-Bürgern geöffnet, sondern allen, auch denen aus Drittstaaten. Also ist es in ganz Europa das Gleiche. Was uns interessiert, ist die Meinung der Menschen. Zu wissen, wie sie leben wollen. Politiker und Politikerinnen sitzen im selben Boot. Es liegt an ihnen, zu überzeugen und zu erklären, was sie tun wollen. Sie müssen ihr Programm und ihre Ideen für die Zukunft ihrer Gemeinde darlegen.

Luxemburg hat eine bedeutende Tradition der Gastfreundschaft. Haben Sie das Gefühl, dass sich angesichts der Krise der Blick auf Zuwanderer ändert? Das empfinde ich überhaupt nicht. Ich denke, dass das Zusammenleben noch nie wichtiger war. Die Menschen treffen sich. Ihnen stehen Hilfsmittel zur Verfügung. In meinem Viertel gibt es die App Hoplr, über die ich viele neue Leute kennenlerne, obwohl ich schon sehr lange dort wohne. Das Zusammenleben ist eines der wichtigsten Themen in Luxemburg, da fast die Hälfte der Bevölkerung nicht die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt. Vergangene Woche habe ich das neue Gesetz über das Zusammenleben eingereicht. Man spricht nicht mehr von Integration, sondern vom Miteinander, wie wollen wir gemeinsam durchs Leben gehen? Das geht nur, wenn man sich kennt und nicht in seiner Blase lebt, sondern gemeinsame Aktivitäten pflegt. Ehrenamtliche Arbeit und Vereinsarbeit sind sehr wichtig, ebenso wie Schule oder Arbeit. All das führt dazu, dass wir in einem sehr vielfältigen Land leben, und das ist unsere Stärke. Wir haben unterschiedliche Vergangenheiten, doch wir planen die Zukunft unseres Landes gemeinsam.