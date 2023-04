Luxemburg: «Ich sehe derzeit keinen Grund für Glyphosat-Bestellungen»

Die Regierung lässt in ihrem Kampf gegen Glyphosat – einen Stoff, der etwa in Herbiziden und anderen in der Landwirtschaft eingesetzten Pflanzenschutzmitteln enthalten ist –, nicht nach. Am 30. März bestätigte der Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung des Amtsgerichts, das den Entzug der Marktzulassungen für acht glyphosathaltige Produkte aufgehoben hatte. Konkret bedeutet dies, dass Glyphosat seit Montag in Luxemburg nicht mehr verboten ist. Ein Schlag ins Gesicht für die Regierung, die sich gerühmt hatte, als erste in der EU ein vollständiges Verbot der Verwendung des Stoffes durchgesetzt zu haben.

Verbot von Glyphosat in der Nähe von Trinkwasser

Bis es soweit ist, bleiben die zuständigen Ministerien nicht untätig. Eine großherzogliche Verordnung, die am Freitag in Kraft getreten ist, verbietet mit sofortiger Wirkung die Verwendung von Glyphosat in bestimmten Schutzgebieten, in denen es mit Trink- oder Quellwasser in Berührung kommen könnte. Eine weitere großherzogliche Verordnung soll in den kommenden zwei Wochen vorgelegt werden. Bis Anfang nächsten Jahres wird der Einsatz glyphosathaltiger Mittel in Gärten von Privathaushalten verboten sein.