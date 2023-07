Doktor Sex: «Ich sehne mich nach intimer Nähe mit einer Frau!»

Antwort von Doktor Sex

Lieber Lorenzo



Tatsächlich ist es nicht ganz einfach als reifer Mann, der auf der Suche nach einer Partnerin ist und wenig Lust hat, sich mit jungen Menschen nächtelang in Bars und Clubs herumzutreiben. Noch schwieriger wird es, wenn er nicht einfach einen One-Night-Stand, also schnellen Sex, will.



Am ehesten dürftest du fündig werden auf Portalen für Menschen, die einen Partner oder eine Partnerin suchen. Um erfolgreich zu sein, musst du dich aber bemühen und ein Profil erstellen, das klarmacht, was du suchst und was du zu bieten hast. Auch anfallende Kosten solltest du nicht scheuen.



Eine andere Möglichkeit – sie ist alt und bewährt – betrifft deine Freizeitaktivitäten. Ich empfehle dir, ein oder allenfalls auch mehrere neue Hobbys zu suchen. Beachte dabei, dass es sich um eine Beschäftigung handelt, die gleichsam von Frauen und Männern gewählt wird – also beispielsweise Tanzen, Gruppenfitness oder Joggen. So kannst du unkompliziert mit Frauen in Kontakt kommen und weißt gleichzeitig, dass es mindestens ein gemeinsames Interessengebiet gibt.



Bis es so weit ist und du mit einer potenziellen Partnerin in Kontakt gekommen bist, könntest du deinen Hauthunger mit einer Form von sexuell-intimer Nähe etwas stillen, die du in deiner Frage nicht erwähnt hast: der Tantramassage. Auch dafür musst du zwar bezahlen, trotzdem unterscheidet sich diese sexuelle Dienstleistung klar von der Prostitution.



Geschlechtsverkehr ist dabei kein Thema. Stattdessen geht es um ein ganzheitliches Erleben des eigenen Körpers mit allen Sinnen. Ob es zum Orgasmus kommen kann, ist in erster Linie abhängig von der Person, die das Angebot macht. Falls die Möglichkeit eingeschlossen ist, darf der Mensch, der die Massage empfängt, letztlich aber stets selbst wählen, ob er dies will.



Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche und alles Gute!