Novak Djokovic: «Ich vermisse Nadal nicht und mag es nicht, ihn hier zu sehen»

1 / 7 Novak Djokovic gewann das French Open bereits zweimal. IMAGO/Shutterstock Gewänne er auch dieses Jahr, würde er an Rafael Nadal in Sachen Grand-Slam-Titel vorbeiziehen. Getty Images Die Sandplatzsaison verläuft für den Djoker noch nicht wunschgemäß, in Rom verlor er zuletzt frühzeitig gegen den Dänen Holger Rune (ATP 6). IMAGO/ZUMA Wire

14 Mal gewann Rafael Nadal seit 2005 das French Open. Nach seiner verletzungsbedingten Absage eröffnet dies Novak Djokovic erstmals die Chance, an seinen ewigen Rivalen Nadal und Roger Federer in Sachen Grand-Slam-Titel vorbeizuziehen. «Ich vermisse Rafa nicht. Ich mag es nicht, ihn in der Auslosung zu sehen», gibt der 22-fache Major-Titel an einer Pressekonferenz vor dem Roland-Garros-Start lächelnd zu. Wissend, dass er gegen den Sandplatzkönig in Paris achtmal unterlag.

Die verletzungsbedingte Absage des Spaniers für dessen Lieblingsturnier bezeichnet Djokovic als «Schock für jeden». Als Nadal sein Karriereende für 2024 ankündigte, sei auch ein Teil von ihm gegangen, erzählt der Serbe fast schon poetisch. «Ich habe es geschafft, Nadal zweimal hier in Paris zu schlagen, aber ich musste dafür mein Herz und meine Seele auf dem Platz lassen», so Djokovic, den der baldige Rücktritt seines Kontrahenten selber bewege.

Nadal-Out ging Djokovic nah

«Rafas Worte haben mich zum Nachdenken gebracht, wie lange ich selber noch spielen werde», gibt der 36-Jährige preis. Gleichzeitig stellt er klar, dass dies heute definitiv noch keine Rücktrittsankündigung seinerseits sei. «Aber wenn ich darüber nachdenke, bin ich auch ein bisschen emotional geworden», so der zweifache Paris-Champion.

Einen Finger in die Wunde der Tennis-Fans legte Djokovic, als er an der Pressekonferenz den Wimbledon-Final 2019 ansprach. «Dort war ich Federer in jeder Statistik unterlegen und habe trotzdem gewonnen», so der Serbe, der damit unterstreichen wollte, Partien auch gewinnen zu können, wenn nicht alles nach seinem Gusto läuft.

Dies war beim «Djoker» in der laufenden Sandplatz-Saison bislang immer wieder auch in körperlicher Hinsicht der Fall. Der Ellbogen, der ihm dabei öfters zu schaffen machte, sollte ihn nun nicht mehr einschränken. «Ich fühle mich gut und habe keine Probleme mehr», hält der letztjährige Paris-Viertelfinalist (Niederlage gegen Nadal) fest.

«Alcaraz ist der Favorit»

Mit dem historischen Grand-Slam-Titel Nummer 23 im Blick tritt der immer noch erfolgshungrige Mann aus Belgrad ab Sonntag ins Geschehen ein, schiebt dabei aber die Favoritenrolle an den jungen Carlos Alcaraz ab. «Er ist der größte Favorit, weil er die Nummer 1 ist», so Djokovic lapidar und wirft wenig später gleich noch mehrere Namen wie Jannik Sinner oder Holger Rune in den Kreis der Turnierfavoriten.



Der Däne Rune schlug Djokovic zuletzt sowohl beim Turnier in Rom unmittelbar vor Roland Garros als auch Ende letztes Jahr auf Hartplatz in Paris. In drei Partien bezwang der 20-Jährige den Superstar zweimal, verlor aber das einzige Duell im Best-of-5-Format beim US Open 2021. Das ist natürlich auch dem Serben bewusst. «Bei Grand Slams fühle ich mich immer besonders motiviert», schickt die Weltnummer 3 dann doch noch eine kleine Kampfansage in Richtung Konkurrenz.



