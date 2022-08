Angriff auf russische Krim-Basis : «Ich vermute, ukrainische Special Forces haben Sprengsätze mit Timern angebracht»

Nach schweren Explosionen auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Saki hüllen sich sowohl die Ukraine als auch Russland in Schweigen darüber, was geschehen ist. Ein früherer Soldat der britischen SAS-Spezialeinheit legt seine Vermutungen dar.

Auch Tage nach den Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist immer noch unklar, was tatsächlich geschehen ist. Kiew hüllt sich in bedeutungsvolles Schweigen, Moskau redet wie schon bei der Versenkung seines Schwarz-Meer-Flaggschiffs Moskwa von einem «Unfall».

Alte Sowjetraketen aufgemotzt?

Die USA haben schon abgewunken: Von ihnen habe die Ukraine kein Waffensystem erhalten, das Angriffe aus ukrainischem Gebiet bis weit in russisch besetztes Gebiet ermöglichen würde. Was also hat den russischen Stützpunkt so verheerend getroffen?