Im Kreise der Schlecks : «Ich war einer der Ihren, ein Privilegierter»

LUXEMBURG - Jean-Louis Schuller hat den Dokumentarfilm «The Road Uphill» über die Brüder Schleck gedreht. Ein Interview.

«L’essentiel»: Über welchen Zeitraum haben Sie die Schlecks begleitet? Jean-Louis Schuller: Die Dreharbeiten haben am 7. Dezember 2010 in der Schweiz begonnen und endeten, abgesehen von einigen Interviews, direkt nach der Tour de France.

Welche Idee liegt dem Film zugrunde? Ich bin kein Radfahrspezialist. Ich wollte einen menschlichen Film machen. Bruderschaft, Herausforderung, Sieg, Niederlage, das Überschreiten seiner Limits. All dies findet sich auch im Leben wieder.

Was sollen die Zuschauer von Ihrem Film in Erinnerung behalten? Dass Gewinnen nicht immer wichtig ist.

Was erfahren wir von Andy und Fränk, was wir bisher noch nicht wussten?

Dinge, die man nicht im Fernsehen sieht. Der Moment, in dem ein Radprofi die Ziellinie überquert und seinen Helm abnimmt. Die Augen sind leer. Das ist magisch.