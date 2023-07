Gianluigi Donnarumma : «Ich war gefesselt und hilflos» – Italiens Nationaltorwart spricht über Überfall

Gianluigi Donnarumma und seine Verlobte Alessia Elefante wurden in der Nacht auf Freitag in ihrer Pariser Wohnung von Einbrechern überrascht.

Italiens Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma und seine Verlobte Alessia Elefante wurden in der Nacht auf Freitag in ihrer Pariser Wohnung Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Mehrere Täter entwendeten Uhren, Schmuck und Lederwaren im Wert von rund einer halben Million Euro und konnten anschließend fliehen. Donnaruma wurde dabei leicht verletzt, musste im Krankenhaus untersucht werden.

Der 24-jährige Star-Torwart von Paris Saint-Germain erzählt nun in der italienischen Zeitung «Libero», wie er diese Horrornacht erlebt hat. «Um drei Uhr morgens plötzlich unbekannte Leute in deinem Zuhause zu haben, ist das schlimmste Gefühl, das man haben kann», so Donnarumma. Er könne aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht ins Detail gehen, aber: «Ich wurde gefesselt und Alessia wurde gezwungen, alles Wertvolle abzugeben.» Er habe riesige Angst gehabt um seine Freundin. «Ich hatte vor allem Angst, dass sie meiner Verlobten etwas antun würden.» Schließlich sei er gefesselt und hilflos gewesen. «Ich spreche außerdem nicht gut Französisch, weshalb es schwierig war, den Personen zu erklären, wo die Sachen sind.»