Luxemburg: «Ich war geschockt» – Ehemaliger Chef des verhafteten Iraners im Interview

DIFFERDINGEN – Der im Iran festgenommene ehemalige Bewohner Luxemburgs hat in einem Restaurant im Süden des Landes gearbeitet. Sein früherer Vorgesetzter erzählt uns von ihm.

Die iranische Gemeinschaft hat seit Beginn der Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini regelmäßig protestiert. Comité pour la défense des droits de l’Homme en Iran

«Amir* war ein sehr hilfsbereiter, netter und angenehmer Mensch», sagt ein Restaurantbesitzer über den Iraner, der in Luxemburg lebte und in seinem Heimatland verhaftet wurde. Ab 2014 haben sie etwa 15 Monate lang zusammengearbeitet. Der Mann, dem nun die Todesstrafe droht, sei zunächst als Angestellter mit Flüchtlingsstatus tätig gewesen, bevor er die Leitung eines Lokals in Differdingen übernahm.

«Als ich hörte, dass er verhaftet wurde, war ich verwundert und geschockt», bezeugt der Restaurantbesitzer, selbst Iraner, auch wenn die beiden Männer damals im Streit auseinander gegangen waren. Er beschreibt ihn als jemanden «mit einem sehr guten Charakter». Seine Verurteilung steht im Zusammenhang mit dem «Mord an einem Revolutionswächter», an dem Amir laut einem Mitglied einer iranischen Vereinigung in Luxemburg indirekt beteiligt sein soll.

Amir habe seinen Antrag auf internationalen Schutz im Großherzogtum gestellt, bevor er hier arbeitete, so der Gastronom. Vor einigen Jahren sei er dann zu seinem Bruder nach Belgien gezogen und reiste noch manchmal nach Luxemburg, «wo er internationalen Schutz genoss», fährt er fort. Warum er sich zurzeit im Iran aufhält, bleibt nach wie vor unklar. Es werden jedoch weiterhin diplomatische Schritte eingeleitet: Außenminister Jean Asselborn (LSAP) tue alles, was in seiner Macht steht, um Amir zu helfen, versichert der Abgeordnete Yves Cruchten (LSAP), Vorsitzender der Außenpolitischen Kommission der Chamber.