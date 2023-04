Babyblues: «Ich weine alle fünf Minuten» – Aurora Ramazzotti berichtet von den ersten Tagen als Mami

Aurora Ramazzotti (26) ist, seit sie das Spital verlassen hat, in der Baby-Bubble . Diese beinhaltet vor allem eines: haufenweise Emotionen. Erstmals hat sich die Tochter von Michelle Hunziker aus dem Wochenbett gemeldet und sich für die Babyglückwünsche ihrer Followerinnen und Followern bedankt. Mit Söhnchen Cesare laufe so weit alles gut.

«Er will nur schlafen, essen und in die Windeln machen», scherzt sie in ihrer Instagram-Story. Im nächsten Satz wird sie aber ernst: «Es ist alles sehr emotional, ich weine alle fünf Minuten», so die Neo-Mama. Sie wisse, dass dies normal sei, aber die Gefühle würden sie regelrecht übermannen, insbesondere wenn sie Goffredo mit dem Baby sehe.