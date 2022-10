Luxemburg: «Ich weine, wenn ich mir ihre Fotos ansehe und mir vorstelle, was sie durchgemacht hat»

1 / 15 Die Leiche wurde hinter einem verlassenen Gebäude entdeckt. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Sie liebte es, sich zu amüsieren, zu singen und zu tanzen. Sie war ein außergewöhnlicher Mensch. Ich weine, wenn ich mir ihre Fotos ansehe und mir vorstelle, was sie durchgemacht hat». In Athus fällt es vielen immer noch schwer zu begreifen, dass die Leiche, die am 19. September nackt und zerstückelt in Mont-Saint-Martin gefunden wurde, die einer Frau ist, die sie gut kannten.

«Sie hat als Kellnerin gearbeitet und eineinhalb bis zwei Jahre in Athus gelebt. Die letzten drei Monate hat sie in Diekirch gelebt», erzählte eine ehemalige Kundin, die sich gerne mit ihr unterhielt. Die 40-jährige Portugiesin liebte Karaoke und faszinierte mit ihrer Stimme. Sie stammte ursprünglich aus Porto und lebte seit einigen Jahren im Großherzogtum. Außerdem soll die passionierte Sängerin auch einen Zeit lang in Petingen Zuhause gewesen sein.

Obwohl bereits Ende letzter Woche Gerüchte kursierten, bestätigte die Staatsanwaltschaft Nancy am Montag die Identifizierung der Mutter eines 22-jährigen Sohnes. «Dank der über die Presse verbreiteten Zeichnungen der Tätowierungen des Opfers teilten uns die Justizbehörden des Großherzogtums Luxemburg mit, dass sie die Frau identifiziert konnten», erklärte der Staatsanwalt François Pérain aus Frankreich und fügte hinzu, dass ein «DNA-Vergleich» die letzten Zweifel beseitigt habe. Die Staatsanwaltschaft von Nancy hat den Fall an die in Dierkich abgegeben.

«Wir müssen den Täter finden»

In den sozialen Netzwerken haben zahlreiche Menschen in Portugal, Belgien und Frankreich bis hin zu Luxemburg Diana die letzte Ehre erwiesen. Am Samstag, den 22. Oktober um 16 Uhr werden in Athus ein Marsch und ein Luftballonstart zu Dianas Gedenken organisiert. «Wir müssen den Täter finden, denn nur ab dem Moment werden wir Ruhe finden», betonte die Kundin, die zur Freundin wurde.