Doktor Sex: «Ich weiß nicht, ob ich ihm widerstehen könnte!»

Antwort von Doktor Sex

Menschen haben eine Tendenz, die eigene Vergangenheit schönzureden und beispielsweise Beziehungen, die ja gescheitert sind, denn sonst wären sie nicht vergangen, plötzlich in den höchsten Tönen zu loben. Dies scheint auch bei dir der Fall zu sein. Zudem dürfte nach 13 Jahren Beziehung die im Alltag eigentlich hilfreiche und Orientierung gebende Vertrautheit hin und wieder in öde Langeweile umschlagen.

Beides – also die beschönigte Vergangenheit und die Gewohnheit in der Beziehung – dürfte dazu beitragen, dass der kleine Irrtum beim Versenden der Textnachricht nun so große Wellen schlägt!

Der erste Schritt könnte sein, mit deinem Partner eine Standortbestimmung zu machen: Wo stehe ich in meinem Leben und in meiner Beziehung? Wo brauche ich Auseinandersetzung und Klärung? Was möchte ich loslassen und was soll mehr Platz erhalten?