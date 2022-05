London : «Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt» – BBC-Podcasterin hat Angst vor dem Sterben

Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Podcasterin und Mutter Deborah James wurde von der Queen in den Adelsstand erhoben. Nun äußert sie sich über ihre Angst vor dem Tod.

Die unheilbar kranke BBC-Moderatorin Deborah James hat Angst vor dem Einschlafen. «Ich plane zwar nicht, bald zu sterben, aber es ist so unvorhersehbar», sagte die 40-Jährige der Zeitung «The Sun». «Ich habe Angst, einzuschlafen.» Deshalb sei sie ständig müde. «Die Wahrheit ist: Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt.»

James ist vor Jahren an Darmkrebs erkrankt. Zuletzt hatte die Mutter eines 14-jährigen Buben und eines zwölfjährigen Mädchens öffentlich gemacht, dass keine Heilung möglich sei. Zugleich startete sie eine Spendenaktion und hat bereits knapp sieben Millionen Pfund (gut 8,2 Millionen Euro) zugunsten der Krebsforschung gesammelt. Queen-Enkel Prinz William ehrte sie wegen ihres Einsatzes mit einem Besuch, Königin Elizabeth II. ernannte James zur Dame und erhob sie in den Adelsstand.

«Meine Familie ist erschöpft, sie sind alle unglaublich, sie setzen alles in Bewegung, um mich zu betreuen und zu pflegen», sagte James. «Was ich von ihnen in den vergangenen zwei Wochen erlebt habe, ist tiefe, wahre Liebe. Es ist überwältigend.» Der Druck auf ihre Familie sei enorm. Sie versuche es so einzurichten, dass ihre Kinder sie nur sehen, wenn sie gut drauf sei. «Ich möchte, dass sie schöne Erinnerungen haben werden.»