Tochter des Löwen-Jägers : «Ich werde dich nie wieder Papa nennen»

Darren Carter küsste seine Frau neben dem Kadaver eines getöteten Löwen. Die Tochter des Kanadiers findet nun klare Worte für ihn: «Du bist ein ekelhafter Mensch.»

Die junge Frau reagierte genauso empört auf das Bild wie Tausende von Usern. In einem 10 Minuten langen Youtube-Video distanziert sich Sydney von ihrem Vater: «Das ist der Mann, den ich einmal Papa nannte», sagt sie. Sie weigere sich von nun an, ihn weiterhin so zu nennen. «Wer tut so etwas? Ich werde nie Menschen verstehen, die Freude daran haben, ein schönes Tier zu töten.»