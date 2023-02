Doktor Sex: «Ich will keine Beziehung, in der Sex unwichtig ist!»

Antwort von Doktor Sex

In deiner Frage schwingt die Annahme mit, häufiger Sex sei gleichbedeutend mit anhaltender Befriedigung. Dies stimmt nur bedingt, denn Sex verlangt nach immer mehr Sex. Und auch wenn sich kurzzeitig eine schläfrige Sattheit einstellt: Wirklich gestillt ist der Hunger danach nie. Versteife dich also nicht auf die Idee, eine höhere Koitusfrequenz würde deine Probleme lösen, denn so machst du dich abhängig von einer bestimmten Lösung und übersiehst dadurch andere.