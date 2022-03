Adoption aus dem Ausland : «Ich wollte das Kind nicht mehr loslassen»

LUXEMBURG - Bis zu sieben Jahre können nach dem Adoptionsantrag vergehen, bis ein Kind aus dem Ausland in Luxemburg ankommt. Henri berichtet von seiner Erfahrung.

«Das Warten dauert sehr lange und manchmal verliert man die Hoffnung», sagt Henri(Name von der Redaktion geändert), der sich zusammen mit seiner Frau drei Jahren gedulden musste, bis die beiden ihren kleinen bulgarischen Jungen in den Armen halten durften. Die ganze Zeit warteten sie auf den Anruf der Adoptionsstelle, mit der Nachricht, dass ein Kind für sie gefunden worden sei und sie in der Lage sein würden, endlich eine Familie zu gründen.

«Als der Anruf dann wirklich kam, hat er unser Leben verändert», erinnert sich Henri, sichtlich bewegt. Doch haben viele kinderlose Paare nicht so viel Glück und müssen zwischen drei und sieben Jahren nach dem Antrag auf die Ankunft des Kindes in Luxemburg warten.

Darüber hinaus sind die vermittelten Kinder älter und leiden eher unter einer Behinderung. Für Henri war der Schock groß. «Als wir gerufen wurden, gab es auch eine schlechte Nachricht: Das Kind hatte eine Behinderung», erinnert sich Henri. Doch er und seine Frau zögerte nicht und reisten nach Bulgarien, um das Kind zu treffen. «Als der Junge mich in die Augen sah, wusste ich, dass ich ihn nicht mehr loslassen wollte. Es war der glücklichste Moment meines Lebens.»

Eine Prüfung, die für die neuen Eltern nicht leicht war und die sie mit vielen Adoptiveltern in Luxemburg teilen. «Leider gibt es nie eine hundertprozentige Garantie, dass das Kind tatsächlich gesund ist.» Aber ein Kind mit einer Behinderung ist eine größere Herausforderung für die Eltern. «Sie sollten sich der Bedürfnisse des Kindes bewusst sein und wissen, dass sie alles verkraften, was passieren könnte», sagt Henri. Deshalb geben die zukünftigen Adoptiveltern auf einem Formular von sieben bis acht Seiten an, welche Behinderung oder Krankheit sie bereit sind, für ihr Kind zu akzeptieren.