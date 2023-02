Dieter Schroth: «Ich wollte die Trennung nicht» – jetzt spricht Glööcklers Ex-Mann

1 / 9 Gingen schon längere Zeit getrennte Wege: Dieter Schroth und Harald Glööckler. IMAGO/STAR-MEDIA Ende der 80er-Jahre hatten die zwei sich in einer Diskothek kennen gelernt. Sie seien sehr verliebt gewesen, so Glööckler gegenüber der Bild am Sonntag. imago images/Eventpress Seit 2015 waren sie in einer eingetragenen Partnerschaft. imago/STAR-MEDIA

Nach knapp acht Jahren Ehe und 35 gemeinsamen Jahren haben sich Harald Glööckler und Dieter Schroth getrennt. Nachdem der Anwalt des Designers Gerüchte bestätigt und der 57-Jährige seine Beweggründe selbst geschildert hatte, meldet sich nun auch sein 75-jähriger Ex-Mann zu Wort: «Als Harald im letzten Jahr in den Dschungel ging und über unsere Beziehung gesprochen hat, wurde etwas in Gang gesetzt», meint Schroth gegenüber «Bild». Obwohl sich das Ehe-Aus längst abgezeichnet hatte, habe der Modeunternehmer diesen Schritt noch nicht erwartet. «Als der Brief von der Anwältin in der Post war, kam die endgültige Trennung überraschend für mich. Eigentlich wollten wir noch ein wenig überlegen», erklärt er.

Nichtsdestotrotz habe er die Entscheidung von Harald akzeptiert. Einfach sei ihm dies aber nicht gefallen. «Ich wollte die Trennung nicht, ich bin da noch altmodisch.» Sein Motto: «Bis dass der Tod Euch scheidet.» Dies habe er sich auch schon bei seiner Ehe vorgenommen, die ebenfalls gegen seinen Willen aufgelöst wurde. Doch der Gedanke habe weder damals noch jetzt geholfen. «Ich hätte so weiterleben können. Aber ich verstehe, dass Harald das nicht mehr kann», meint Schroth und spielt wohl auf die Kritik seines Ex-Partners an. Weiter fügt er an: «Harald will sich verändern. Noch mehr, als er es schon getan hat. Das geht wahrscheinlich leichter ohne mich.»

Kein Liebescomeback für Harald Glööckler und Dieter Schroth

Für die eigene Zukunft hat Dieter Schroth auch eigene Vorstellungen und weiß, was er nicht mehr möchte: «Ich werde keine neue Partnerschaft eingehen. Gott bewahre! Das Thema ist für mich jetzt endgültig abgeschlossen. So eine wahre Liebe, wie zwischen Harald und mir, lernt man im Leben nur einmal, höchstens zweimal kennen. Ich jedenfalls habe sie nur einmal kennen gelernt – mit Harald.» Ein Liebescomeback hält er trotzdem für ausgeschlossen: «Es gibt für uns als Paar keinen Weg zurück. Aber unser Happy End ist, dass die Freundschaft zwischen uns bleibt. Wir können nach wie vor über alles reden. Wir haben uns nicht verloren.»

