Nehammer nach Moskau-Besuch : «Ich wollte Putin direkt in die Augen schauen»

Der österreichische Kanzler Karl Nehammer ist zum Dialog mit Putin nach Moskau gereist. Das Gespräch sei «offen und hart» gewesen. Hoffnung auf einen baldigen Frieden macht sich Nehammer aber nicht.

«Es braucht die persönliche Konfrontation»

Putin empfing Nehammer am frühen Nachmittag in der Residenz des Präsidenten in Nowo-Ogarjowo in der Region Moskau, das Gespräch dauerte etwa eine Stunde. Die wichtigste Botschaft des Kanzlers sei gewesen, dass dieser Krieg aufhören müsse, denn es gebe auf beiden Seiten nur Verlierer. «Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart», teilte Nehammer mit. Er verteidigte sein Treffen auch gegen Kritik. Er habe die Schrecken des Krieges direkt ansprechen wollen. «Es braucht die persönliche Konfrontation.» Nehammer betonte, er habe «dem russischen Präsidenten direkt in die Augen blickend die Gräuel des Krieges begreiflich machen wollen». Das Treffen sei mit den Spitzen der EU und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski abgesprochen gewesen. Österreich ist zwar in der EU, aber nicht in der Nato.



Nehammer forderte eine Aufklärung der Kriegsverbrechen. Dabei könnten die Vereinten Nationen helfen, sagte er nach seinem Besuch in Kiew und in dem Vorort Butscha , wo Hunderte Leichen von Zivilistinnen und Zivilisten gefunden worden waren. Diejenigen, die dafür verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Putin habe Misstrauen an den Tag gelegt, was die unabhängige Verfolgung dieser Verbrechen angehe, sagte Nehammer. Österreich habe aber angeboten, sich für eine Aufarbeitung durch die internationale Strafjustiz einzusetzen.