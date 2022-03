Ricky Martin : «Ich wünsche mir ein Mädchen»

Ricky Martin blickt auf sechs turbulente Jahre seit der Veröffentlichung seines letzten Albums zurück: Er outete sich, wurde Vater und tüftelte an neuen Songs.

Was haben Sie von den Kleinen gelernt?

Matteo und Valentino haben meine Welt verändert. Und das Schönste ist: Die zwei wissen nicht einmal, was sie mit mir anstellen. Sie sind so rein und erinnern mich an das Kind in mir.



Wollen Sie noch mehr Kinder?

Definitiv. Ein Mädchen würde ich mir wünschen. In zwei Jahren wäre schön. Dann hab ich wieder ein Baby zum Wickeln. (lacht)