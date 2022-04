Ehemaliger Bodyguard: «Ich würde mich daran erinnern, Johnny Depps Penis gesehen zu haben»

1 / 6 Am elften Gerichtstag von Johnny Depps und Amber Heards Zivilprozess kamen weitere Zeugen zu Wort. imago/Future Image Dabei sagte unter anderem der ehemalige Bodyguard des Schauspielers, Malcolm Connolly, aus. Twitter/Law&Crime Network Dieser soll bestätigt haben, dass der 58-Jährige während eines Streits mit seiner damaligen Ehefrau einen «Finger verlor». imago/i Images

Seit elf Tagen läuft nun schon der Zivilprozess von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Der 58-Jährige verklagte die Schauspielerin wegen Verleumdung, weil diese behauptete, sie sei Opfer häuslicher Gewalt gewesen. Nun sind am Donnerstag weitere Zeugen vor Gericht zu Wort gekommen. So wurde der ehemalige Bodyguard des Schauspielers via Videocall zugeschaltet. Malcolm Connolly arbeitete für den «Fluch der Karibik»-Darsteller während seiner Ehe mit Amber. Er wurde unter anderem über den Vorfall mit Depps Finger befragt: Der Schauspieler beteuerte schon mehrmals, wegen Amber eine Fingerkuppe verloren zu haben.

«Du bist ein verdammter Feigling»

Dazu meinte Connolly gemäß dem Onlineportal «TooFab»: «Als ich damals in Australien ankam, herrschte pures Chaos. Johnny hat sich bereits um seine Hand gekümmert und ich habe ihn von Amber weggebracht. Er verlor einen Finger.» Weiter schilderte er: «Ich hörte sie von irgendwo her schimpfen und schreien: ‹Alles, was du tust, ist dich zu verpissen, du bist ein verdammter Feigling›.» Daraufhin habe der Bodyguard den Schauspieler ins Krankenhaus bringen müssen.

Des weiteren sorgte der Beschützer von Johnny auch für den ein oder anderen Schmunzler im Gerichtssaal. Als Connolly gefragt wurde, ob er in Australien mitbekommen hat, ob «Depp mit seinem Penis sichtbar ins Foyer uriniert hat», meinte dieser nur: «Nein, ich glaube, ich könnte mich daran erinnern, wenn ich Depps Penis gesehen hätte.» Der Schauspieler konnte sich daraufhin ein Lachen nicht verkneifen.

Elon Musk könnte Amber Heard unter die Arme gegriffen haben

Am Donnerstag ging es vor Gericht auch um die finanzielle Situation von Amber Heard. Die Schauspielerin hatte im Jahr 2016 – nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann – angekündigt, sie wolle die sieben Millionen Dollar, die sie durch die Scheidung erhielt, in voller Höhe spenden. Dabei sollte die eine Hälfte an die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) und die andere an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles gehen.

Terence Dougherty der ACLU soll nun bestätigt haben, dass von den versprochenen 3,5 Millionen Dollar von der Schauspielerin erst 350.000 eingegangen seien. Zwar sei eine weitere Summe von 500.000 Dollar in ihrem Namen gespendet worden – jedoch sei das Geld auf einen Fonds von Elon Musk zurückzuführen. Es sei also möglich, dass Musk Heard finanziell unter die Arme gegriffen hat. Die Schauspielerin war nach der Trennung von Depp kurzzeitig mit dem 50-Jährigen liiert.