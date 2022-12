«Harry & Meghan» : «Ich wurde an die Wölfe verfüttert» – brisanter Trailer kündigt Showdown an

Auch die Herzogin von Sussex sagt, dass sie an «die Wölfe verfüttert» wurde.

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben in einem neuen Trailer zu ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan» mit schweren Vorwürfen gegen das britische Königshaus und die Medien nachgelegt. In dem am Montag veröffentlichten, gut einminütigen Clip sagt der 38-Jährige mit Blick auf Prinz William (40): «Sie waren bereit zu lügen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren aber nie gewillt, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen.»