Département Meurthe-et-Moselle: Identität der Toten von Mont-Saint-Martin weiter unklar – Tattoos veröffentlicht

Vier Tage nach dem Fund einer nackten und enthaupteten Frauenleiche hat der Staatsanwalt von Nancy, François Pérain, am Freitag die ersten Erkenntnisse der Ermittlungen veröffentlicht. Die zwischen 20 und 35 Jahre alte Frau konnte noch nicht identifiziert werden. Ebenso sei die Todesursache noch unklar. «Die Identifizierung des Opfers ist unser oberstes Ziel», so Pérain.«Ohne den Kopf, ein wesentliches Element, können wir die Todesursache nicht bestimmen. Das Opfer könnte an dieser Stelle tödlich verletzt worden sein». Das Opfer sei mit aller Sicherheit nicht an der Stelle zerstückelt worden, wo der 16-Jährige es gefunden hat.