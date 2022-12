Luxemburg : Identität von Frauenleiche aus Steinsel geklärt

Die Identiät des am 26. Oktober gefundenen Leichnams in einem Park in Steinsel ist nach Angaben der luxemburgischen Staatsanwaltschaft mittels DNA-Analyse geklärt worden. Wie die zuständige Behörde am heutigen Mittwoch mitteilt, soll es sich bei der Verstorbenen um eine 31-jährige Frau handeln, die erst einige Tage vor ihrem Auffinden, als vermisst gemeldet worden war. Das Einwirken einer dritten Person, konnte nach erfolgter «Autopsie und der toxikologischen Analysen» ausgeschlossen werden, wie die Staatsanwaltschaft in Luxemburg erklärt. Nähere Details zum Ableben der 31-Jährigen seien zum jetztigen Zeitpunkt noch unklar.