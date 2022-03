Abtei Neumünster : Iggy Pop kommt nach Luxemburg

Der unermüdliche Rocker spielt in der Abtei Neumünster. «L’essentiel» verlost 5 x 2 Tickets für das Konzert am 11. Juli!

Punkvater Iggy Pop tritt am 11. Juli in der Abtei Neumünster auf. Solo hat sich der Sänger von The Stooges erst in diesem Jahr mit dem neuen Album «Post Pop Depression» zurückgemeldet. Zu den größten Hits seiner älteren Alben zählen Songs wie «No Fun», «Real wild Child», «I wanna be your Dog» oder «The Passenger».