Streit auf Instagram : «Ihr sitzt blöd rum» – Ukrainische Stars gehen auf Russland-Spieler los

Ukrainische Nationalspieler haben auf Instagram die russischen Fußballer attackiert. Russland-Kapitän Dsjuba wehrt sich nun – und kritisiert die Strafe an den Sportlern.

1 / 5 Ukraine-Kapitän Andriy Yarmolenko forderte am Mittwoch auf, dass sich seine russischen Fußballkollegen gegen den Krieg und Präsident Wladimir Putin aussprechen. Pool via REUTERS «Jungs, warum sitzt ihr blöd rum und sagt nichts? In meinem Land töten sie Menschen, Frauen, Mütter, unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr kommentiert nichts!», so der Spieler von West Ham United. Pool via REUTERS Everton-Spieler Witalij Mykolenko attackierte Russen-Captain Artjom Dsjuba direkt: «Dir wird nie verziehen werden.» Pool via REUTERS

«Jungs, warum sitzt ihr blöd rum und sagt nichts? In meinem Land töten sie Menschen, Frauen, Mütter, unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr kommentiert nichts!» – mit diesem Appell wandte sich der ukrainische Fußballstar von West Ham United, Andriy Yarmolenko, am Mittwoch an seine Fußballkollegen in Russland. «Ihr habt mir alle gesagt, dass sich euer Präsident nicht richtig verhält. Also Jungs, nutzt euren Einfluss, zeigt es ihnen – ich flehe euch an!», so Yarmolenko, der auch Captain der ukrainischen Nationalmannschaft ist. Der 32-jährige Ukrainer hat seinen englischen Arbeitgeber um eine Auszeit gebeten nach dem Kriegsausbruch und ist nun auf dem Weg nach Polen, um seine Frau und Kinder abzuholen.

Frontalangriff auf Russen-Captain: «Dir wird nie verziehen werden»

Eine deutlich härtere Tonalität wählte der ukrainische Verteidiger des FC Everton, Witalij Mykolenko, am Mittwoch auf Instagram – und attackierte den Kapitän des russischen Nationalteams, Artjom Dsjuba, direkt. «Während du und deine Sch****-Teamkollegen still seid, werden Zivilisten getötet in der Ukraine», so Mykolenko. Und weiter: «Du und deine Kinder werden für euer ganzes Leben in eurem Drecksloch eingesperrt sein – und ich bin sehr glücklich darüber. Dir wird nie verziehen werden.»

Das ließ Russen-Captain Dsjuba so nicht auf sich sitzen – und meldete sich wenige Stunden später selber auf Instagram mit einem langen Statement auf Russisch. «Ich habe mich bisher zurückgehalten, um über die Ereignisse in der Ukraine zu sprechen. Ich bin kein Experte für Politik und habe es auch nicht vor zu sein», so der 33-jährige Stürmer von Gazprom-Club Zenit St. Petersburg.

«Wenn es um Russland geht, wird der Grundsatz vergessen?»

Er sei gegen jeden Krieg und Krieg sei etwas Beängstigendes. Aber Dsjuba kritisiert auch den Hass, dem Russen nun ausgesetzt seien. «Ich bin gegen Diskriminierung aus Gründen der Nationalität. Ich schäme mich nicht, Russe zu sein. Ich bin stolz darauf, Russe zu sein. Und ich verstehe nicht, warum die Sportler jetzt leiden müssen.» Es heiße immer, Sport soll sich aus der Politik raushalten – «aber wenn es um Russland geht, wird dieser Grundsatz nun völlig vergessen?»

Der Krieg werde enden, aber die menschlichen Beziehungen werden bleiben. «Und es wird unmöglich sein, zurückzuspulen. Vergesst das nicht.» Und dann richtet Dsjuba noch ein paar Worte an die beiden ukrainischen Premier-League-Stars: «An die Kollegen, die auf ihren Hintern in Villen in England sitzen und gemeine Dinge sagen: Wir lassen uns nicht beleidigen, wir verstehen das alle. Frieden und Güte für alle.»