Jennifer und Brad : Ihre Liebe ist neu entflammt

In der Stadt der Liebe wollen Jennifer Aniston und Brad Pitt ihrer Liebe eine zweite Chance geben und haben dort sogar ihr eigenes Liebesnest.

Das Versteck kostet die Stars 25.000 Euro pro Nacht

«Sie verstecken sich seit Monaten im Hotel-Penthouse», will die Quelle wissen. Die Suite in dem Luxushotel soll das Traumpaar 25.000 Euro pro Nacht kosten. «Sie gehen ab und an raus und essen zu Abend in einem Café oder belegen irgendwo Kunstkurse. Aber die meiste Zeit sind sie sehr diskret. Wenn Jen arbeitet, macht Brad sein Ding», so der Insider aus Pitts Umfeld. Meist schaue er sich Kunst in diversen Museen an.