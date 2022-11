 «The Store is Closed»: Ikea droht Entwickler wegen virtueller Filiale in Horror-Game mit Klage 

So spielt es sich im Horror-Ikea-Geschäft in «The Store is Closed» ab.

«Ich muss nun verzweifelt den ganzen Look des Spiels ändern»

«The Store is Closed» hat per Crowdfunding bisher über 60.000 Dollar gesammelt hat. Bald ist die Crowdfunding-Kampagne zu Ende und Shaw hat als alleiniger Entwickler nun alle Hände voll zu tun: «Eigentlich wollte ich in der letzten Woche ein neues Update herausbringen», so Shaw gegenüber Kotaku.com, «jetzt muss ich aber in wenigen Tagen verzweifelt den ganzen Look des Spiels ändern».