Was für Serien-Fans : Ikea erstellt Wohnzimmer von Friends & Co.

Ikea hat mit der «Real Life»-Serie drei der berühmtesten Wohnzimmer der TV-Seriengeschichte nachgebildet. Doch das ganze hat einen Haken.

Eine nachgestellte Szenerie aus der Netflix-Serie "Stranger Things" ist am 20.07.2017 auf der Comic-Con International in San Diego (USA) zu sehen. (zu dpa �Blick auf die Serien- und Streamingwelt� vom 28.07.2017) Foto: Sandy Cohen/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Das schwedische Unternehmen Ikea hat im Rahmen seiner neuen Kampagne die Wohnzimmer von Monicas Wohnung in «Friends», der «Simpsons» und von «Stranger Things» mit echten Möbeln nachgebildet. Auf der Ikea-Website sind die eingerichteten Zimmer unter Room for Families, Room for Friends und Room for everyone zu finden.