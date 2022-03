Pilotversuch : Ikea testet Shopping-Automat in Bahnhöfen

An einem Hauptbahnhof in der Schweiz steht seit kurzem ein Verkaufsautomat des schwedischen Möbelgiganten Ikea. So kommt das Angebot bei den Pendlern an.

Schnell mal Polsterbezüge, Glühbirnen oder eine Fußelrolle aus dem Automaten ziehen – das ist ab Mittwoch in der Bahnhofshalle am Zürcher Hauptbahnhof möglich: Der schwedische Möbelkonzern Ikea hat dort für eine Woche einen blauen Verkaufsautomaten aufgestellt.

Laut Ikea handelt es sich beim Verkaufsautomaten um einen Pilotversuch. Der blaue Kasten wird momentan alle sieben Tage in einer anderen Schweizer Stadt aufgestellt. Nächste Woche ist Basel an der Reihe, dann folgen Bern, Luzern, Genf, Neuenburg und Luzern.

