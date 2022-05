Komplette Überarbeitung: Ikea will aus dem Klassiker Billy ein Papier-Regal machen

Nun legt der Konzern am Erfolgskonzept Hand an und überarbeitet das Regal-Modell komplett.

Nun legt der Konzern am Erfolgskonzept Hand an und überarbeitet das Regal-Modell komplett. Wie Ikea in einer Mitteilung schreibt, wird das verarbeitete Holzfurnier durch Papierfolie ersetzt. Auch an den Kanten sollen die Kunststoffbänder dem Papier weichen. Zur Befestigung der Rückwand gibt es neu Schnappverschlüsse statt Nägel.