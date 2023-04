ITM-Bericht: Illegale Entsendungen brachten Firmen 6,4 Millionen Euro Strafzahlungen ein

Im vergangenen Jahr hat die Gewerbeaufsicht (ITM) insgesamt 2.396 Verwaltungsbußen in Höhe von 10,4 Millionen Euro verhängt. Dies sind 1,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, obwohl die Anzahl der Bußgelder nur geringfügig höher war. «Allein die Verstöße gegen die Entsendebestimmungen machten mit fast 6,4 Millionen Euro zwei Drittel der ausgestellten Strafen aus», sagte Marco Boly, Direktor der ITM, am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2022. Es sei wichtig, dass in Luxemburg tätige Unternehmen die Regeln, insbesondere im Bereich des Sozialdumpings, einhielten, denn: «Es ist verboten, Unterschiede in der Entlohnung und den Sozialvorschriften auszunutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren lokalen Konkurrenten zu verschaffen».