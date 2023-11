«Illegale Kriegsorganisation»: Nordkorea fordert Auflösung des UN-Kommandos in Südkorea

Nordkorea hat erneut die Auflösung des von den USA geführten UN-Kommandos in Südkorea gefordert, das die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens von 1953 überwacht. Im Namen seines Instituts für Abrüstung und Frieden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA am Montag vor, mit dem Kommando (UNC) 1950 eine «illegale Kriegsorganisation» gebildet zu haben. Es hätte schon seit Jahrzehnten abgeschafft werden sollen, wurde das Institut von den Staatsmedien des abgeschotteten Landes zitiert.