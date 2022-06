Luxemburg : ILR-Institut feiert 25 Jahre im Dienst der Verbraucher

LUXEMBURG – Vor genau 25 Jahren wurde das Luxemburgische Regulierungsinstitut gegründet. Im Mittelpunkt stehe weiterhin das Interesse der Verbraucher.

Vor 25 Jahren war das ILR (Luxemburgisches Regulierungsinstitut) ins Leben gerufen worden. Als Ziel hatte sich die Vereinigung damals die Öffnung der Märkte in der Telekommunikation und die Vergabe von radioelektrischen Frequenzen gesetzt. Seither haben sich sowohl das ILR als auch die Märkte weiterentwickelt. «Damals gab es in jedem Wirtschaftsgebiet ein historisches Unternehmen», erinnert sich Luc Tapella, Direktor des ILR. «Unsere Rolle bestand darin, einen Markt zu erstellen, der weiteren Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit geben sollte, sich hierzulande niederzulassen», erklärt er. Nach der Telekommunikation übernahm das ILR auch die Kontrolle des Strommarktes, der Postdienstleistungen im Jahr 2000 und des Erdgasmarktes 2001.

«Den Verbraucher besser informieren»

Das ILR blickt nun in die Zukunft und soll nicht wie in anderen Ländern als Aufsichtsbehörde, sondern als Bindeglied zwischen Anbietern und Verbrauchern betrachtet werden. Außerdem soll der Verbraucher von dem Know-How des ILR und dessen Expertise in den unterschiedlichen Wirtschaftsgebieten profitieren können. «Wir werden uns weiter bemühen, den Zugang zu den Märkten zu garantieren», so Tapella. Dabei solle der Verbraucher «noch mehr im Mittelpunkt» stehen.