Deutsche Probleme : Im Angriff top, die Abwehr ein Flopp

Deutschland hat sich souverän zum 18. Mal für eine WM qualifiziert. Die DFB-Elf hat mit 36 Treffern die meisten Tore in der Qualifikation geschossen. Doch in der Defensive hapert's.

Die DFB-Elf hat wieder überzeugt: Die Mannen von Nationaltrainer Joachim «Jogi» Löw haben keine Probleme, die Qualifikations-Gruppe C für sich zu entscheiden. Die Deutschen gewinnen neun von zehn Partien und spielen einmal unentschieden (4:4 gegen Schweden). Unsere östlichen Nachbarn schossen zudem die meisten Tore in den zehn Spielen. Mit 36 Treffern ist Deutschland noch zwei Tore erfolgreicher als Dauerrivale Holland.

Bestes Beispiel für die enorme deutsche Offensiv-Power: Das abschließende und eigentlich unwichtige letzte Quali-Spiel gegen Schweden. Die Skandinavier gehen bereits vor der Pause 2:0 in Führung. Doch die Deutschen kommen zurück, drehen das Spiel und schenken ihren Gegnern fünf Kisten ein (Endstand 5:3 für Deutschland). Überragend spielt Mittelfeldakteur André Schürrle. Der 22-Jährige erzielt einen Hattrick. Es ist der erste Dreier-Pack für den Chelsea-Akteur in seiner Karriere. Doch so häufig die Deutschen vorne auch treffen und so gut sie spielen, so schlecht stehen sie hinten.