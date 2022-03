Ungewöhnlich : Im April kamen deutlich mehr Asylbewerber

LUXEMBURG - Die Zahl der Asylanträge ist im April um 23 Prozent gewachsen. 91 Personen beantragten Asyl beim luxemburgischen Staat.

91 Asylanträge sind im April beim luxemburgischen Staat eingereicht worden. Das sind 17 Anträge mehr als noch im Vormonat. Die Zahl der Personen, die im April um Asyl baten, stieg somit um 23 Prozent im Vergleich zum März an. Die Zahlen teilte die Regierung am Montag mit.

Dass die Anzahl der Hilfesuchenden in einem Monat so deutlich gestiegen ist, ist für den zweiten Frühlingsmonat eher ungewöhnlich. Denn in den vergangenen Jahren ging die Anzahl der Asylbewerber zu dieser Zeit zurück: Im April 2010 baten um 19 Prozent weniger Menschen um Asyl, im April 2011 waren es um 38 Prozent weniger und im April vergangenen Jahres gab es ein Minus von vier Prozent.