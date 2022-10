Immobilienmarkt in Luxemburg : Im Bahnhofsviertel der Hauptstadt werden bald 120 Wohnungen gebaut

LUXEMBURG – An Stelle der hauptstädtischen Zentraldruckerei sollen 120 neue und luxuriöse Wohneinheiten entstehen. Morgen sollen schon die ersten 73 Apartments des Wohnkomplexes «Caractères» an den Mann gebracht werden.

Am Bahnhofsviertel in Luxemburg soll sich in den nächsten Jahren einiges ändern. In der Rue Adolphe-Fischer und der Rue du Commerce, wo früher mal die Imprimerie centrale ihren Sitz hatte, soll der große Immobilienkomplex namens «Caractères» entstehen. Der Name ist eine Hommage an die Druckerei, die 60 Jahren lang fester Bestandteil des Viertels war.