Im Ehebett: Hat Britney Spears ihrem Mann ein blaues Auge verpasst?

Insidern zufolge hat Spears in ihrem Schlafzimmer eine Messersammlung – aus Angst vor Einbrechern.

Am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass Britney Spears' (41) Ehemann Sam Asghari (29) nach 14 Monaten Ehe wohl die Scheidung eingereicht hat . Als Grund werden in unter anderem People vorliegenden Gerichtsdokumenten «unüberbrückbare Differenzen» angegeben. Laut US-Medienberichten hat der 29-Jährige der Sängerin angeblich vorgeworfen, ihn betrogen zu haben – ein Vorwurf, den Spears zurückgewiesen habe, der jedoch letztlich zum Auszug des Models und der nun eingereichten Scheidung geführt haben soll.

Jetzt hat das US-Portal TMZ, das zuerst über die Trennung der Eheleute berichtete, aus Insider-Quellen aus dem Umfeld des Paares erfahren, dass Spears ihren Noch-Ehemann in den sieben gemeinsamen Jahren ihrer Beziehung wiederholt körperlich angegriffen haben soll. Zu Beginn dieses Jahres soll Asghari demnach gerade im Ehebett geschlafen haben, als die Sängerin unvermittelt «ausrastete» und ihn angeblich attackierte. Der verdutzte Asghari soll sich nicht körperlich gewehrt haben, jedoch von dem Vorfall ein blaues Auge davongetragen haben.

Angebliche Messersammlung im Schlafzimmer

Zudem soll Asghari beunruhigt haben, dass die Princess of Pop eine umfangreiche Messersammlung ihr Eigen nennt. Spears soll eine Faszination für die Schneidewerkzeuge hegen, und sie überall in ihrem Zuhause verteilt haben – einschließlich des Schlafzimmers. Einer namentlich nicht genannten Quelle zufolge soll die Sängerin in Angst davor leben, von unbekannter Seite angegriffen zu werden. Mit den überall im Haus verfügbaren Messern wolle sie sich gegen eine potenzielle Attacke schützen. Der eingangs erwähnte eheliche Streit um einen angeblichen Fehltritt der 41-Jährigen soll daher lediglich der Tropfen gewesen sein, der das Fass letztlich zum Überlaufen brachte.