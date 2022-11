Luxemburg: Im Fall Carole Dieschbourg soll bis Februar eine Lösung gefunden werden

«Der Staatsrat hat formelle Einwände auf juristischer, aber nicht auf politischer Ebene zum Ausdruck gebracht», wie Charles Margue (Déi Gréng), Präsident des Justizausschusses, gegenüber L'essentiel am heutigen Mittwoch erklärt. Am Vortag hatte der Ausschuss den Gesetzestext blockiert, der die Grundlage dafür sein solte, die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) vor Gericht zu stellen.

Am Mittwochmorgen haben sich die Abgeordneten des Ausschusses, «auf das Prinzip eines neuen Minister-Gesetzes verständigt. Das Ziel ist, dass über den Entwurf kommenden Februar in der Chamber abgestimmt werden kann», so Charles Margue. Die nächste Sitzung des Ausschusses zu dem Thema soll nächste Woche stattfinden.