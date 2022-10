Hauptstadt: Im Frühling soll der Knuedler fertig sein

Die Bauarbeiten am Knuedler werden gegen Ende des Frühlings 2023 abgeschlossen sein.

So langsam sieht Wilhelm II von seiner Reiterstatue aus, Licht am Ende des Tunnels.

Anfang des kommenden Sommers wird die Reiterstatue Wilhelm II über einem nagelneuen Knuedler thronen. Lydie Polfer (DP), die Bürgermeisterin der Hauptstadt, deutete bereits an, dass die Renovierungs-Arbeiten des Platzes, zur Zeit der Pfingstferien abgeschlossen sein werden. Diese sind für das Jahr 2023 für den Zeitraum vom 27. Mai bis zum vierten Juni vorgesehen.

Der Platz wird komplett renoviert, mit neuem Pflaster, Bäumen etc. Auf dem bereits fertiggestellten Teil der Baustelle, auf Seiten des Rathauses, sieht man das neue Pflaster. Der hellere Abschnitt bildet ein Mosaik mit der Statue Wilhelms in der Mitte. Wenn der Platz fertiggestellt ist, muss noch die Rue du Fossé integriert werden, die am Knuedler entlang verläuft und nur wenige Schritte vom Palais entfernt ist.