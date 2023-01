Legalisierung: Im Großherzogtum herrscht Verwirrung wegen des Cannabisgesetzes

In ihrem Laden, de Grénge Léiw in Gasperich, verkaufen Flo und Alex CBD. Das ist die Abkürzung für Cannabidiol, ein Wirkstoff, der aus der Hanfpflanze gewonnen wird, aber keinen berauschenden Effekt hat. «Seit einem Jahr kommen fast jeden Tag Leute zu uns und fragen, wie sie ihre Cannabispflanzen zu Hause unterbringen können. Ob sie Samen kaufen können... Viele denken, dass es bereits legal ist, weil es für 2022 angekündigt war. Wir müssen ihnen erklären, dass dem nicht so ist.»

Am Dienstag räumte die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ein, dass in dieser Legislaturperiode vielleicht nicht mehr alles verabschiedet wird, was in dem Kontext geplant war. Es seien drei Schritte vorgesehen: Eigenanbau, bei dem vier Pflanzen erlaubt sind, professionelle Produktion und schließlich der Verkauf von Freizeit-Cannabis, also Cannabis, der für nicht medizinische Zwecke verwendet wird.