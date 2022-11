Arbeitsmarkt: Im Großherzogtum sind mehr junge Menschen arbeitslos

14.669 Arbeitslose gab es am 31. Oktober, 536 mehr als im Vormonat. Insbesondere trifft es Personen unter 30 Jahren, so die Arbeitsagentur Adem in ihrer Mitteilung am heutigen Montag. Den neuen Zahlen zufolge liegt die Arbeitslosigkeit derzeit bei 4,9 Prozent. Wenngleich die Gesamtzahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich gesunken sei, sei die Zahl der neu gemeldeten Arbeitslosen im Oktober 2022 wieder gestiegen. «Tatsächlich haben sich 2797 Menschen bei der Adem gemeldet […]. Das entspricht einer Steigerung um 325 Menschen im Vergleich zum Oktober 2021».