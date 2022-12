Medizin: Im Großherzogtum wird immer häufiger Sterbehilfe geleistet

In Luxemburg ist die Sterbehilfe gesetzlich geregelt.

Seit 2009 ist die Sterbehilfe im Großherzogtum gesetzlich geregelt. Mittlerweile wird sie immer häufiger praktiziert. Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstag in der Abgeordnetenkammer mitteilte, wurde sie bis 2020 120 Mal angeordnet. Im Jahr 2021 seien weitere 24 Sterbehilfen gefolgt und in diesem Jahr sogar noch 28.