Neuer CSV-Vorsitzender : «Im Interesse des Landes und nicht einer Partei»

LUXEMBURG - Der scheidende Familienminister Marc Spautz ist Kandidat für den Parteivorsitz der CSV. Wir haben ihn zu seinen Motivationen befragt.

Der scheidende Familienminister Marc Spautz will als neuer Parteivorsitzender die CSV in ihrer neuen Rolle als Oppositionspartei führen.

Wir haben bei den Wahlen das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der CSV geschafft, während die LSAP zum ersten Mal unter 20 Prozent Stimmenanteil gelandet sind. Aber da sich die Bildung einer Dreierkoalition abzeichnet, müssen wir trotzdem in die Opposition gehen. Wenn wir uns die Ergebnisse im Detail ansehen, dann haben wir drei Sitze verloren, davon zwei nur mit ein paar Stimmen Abstand. Hier geht nicht darum, dass der Wähler die CSV abgelehnt hat, sondern dass die anderen Parteien nicht mit uns diskutieren wollten. Die DP hat von Anfang an jegliche Gespräche abgelehnt. Wir hatten bereits während des Wahlkampfs eine starke Stimmungsmache gegen die CSV bemerkt.

Da wir jetzt in der Opposition sind, ist eine andere Herangehensweise erforderlich. Wir müssen neue Kandidaten für die Gemeindewahlen mobilisieren. Ich möchte junge Leute in den verschiedenen Arbeitsgruppen unterbringen. Wir werden mehr diskutieren und uns austauschen müssen. Dies ist eine ganz andere Aufgabe, als wenn wir in der Regierung wären. In der Opposition hat die Basis noch mehr als sonst beizutragen.