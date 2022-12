Sparmaßnahmen: Claude Turmes hat seinen Alltag der Krise angepasst

In diesem Winter ist klar, dass wir alle auf unseren Energieverbrauch achten müssen, auch wenn Luxemburg in Bezug auf die Energieversorgung recht zuversichtlich sei. Aber werden wir uns wirklich alle bemühen? Der Trend im Großherzogtum seit dem letzten Sommer scheint darauf hinzudeuten, dass dies der Fall ist. Der Gasverbrauch ist um 30 Prozent und der Stromverbrauch um 6 bis 8 Prozent zurückgegangen, wie aus den Zahlen von Creos hervorgeht. Geht auch Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) mit gutem Beispiel voran?

«Ich tue das, was jeder tun kann, ich duschen nicht mehr so lange und ich gehe diesen Winter nicht baden», sagte er am Freitag nach einer Pressekonferenz gegenüber L'essentiel. Der Minister habe vorher schon bewusst gelebt, sei jedoch noch aufmerksamer im Alltag. «Was die Beleuchtung angeht, achte ich darauf, dass es bei mir zu Hause nicht so hell ist wie in einem Fußballstadion». Seiner Meinung nach habe der Krieg in der Ukraine alle Europäer und auch die Industrie wachgerüttelt.