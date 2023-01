Ukraine : Im Museum können Besucher die Moskwa immer wieder versenken

Im Museum der Wissenschaft in Lwiw können Gäste mit einer ganz besonderen Simulation das Schiff der russischen Schwarzmeerflotte immer wieder zum Sinken bringen.

180 Meter lang, 11.500 Tonnen schwer, über 500 Mann an Bord. Das war die Moskwa, die im vergangenen April gesunken ist.

Besucherinnen und Besucher können per Knopfdruck im lwiwer Museum der Wissenschaft das Schiff immer wieder versenken.

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte sank im April des vergangenen Jahres, nachdem es von ukrainischen Raketen getroffen wurde. Nun wird im ukrainischen Wissenschaftsmuseum in Lwiw eine Simulation ausgestellt, bei der die Museumsbesucher das Kriegsschiff immer wieder versenken können.

Offizielle russische Quellen geben als Grund für den Untergang des Kreuzers eine Munitionsexplosion an Bord und stürmische See an. Doch später wurde bekannt: Die USA haben das Schiff auf Nachfrage des ukrainischen Militärs als Moskwa identifiziert und bei der Lokalisierung geholfen, berichtete der Sender NBC News.