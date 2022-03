Mosel Musikfestival : Im Musikzimmer auf Rädern entlang der Mosel

BERNKASTEL-KUES – Das Mosel Musikfestival geht unter dem Motto «Rolling Tones» in Corona-Zeiten auf Tour. Vom 8. August soll es entlang der Mosel zehn Konzerte geben.

Mit dem Musikzimmer auf Rädern geht das Mosel Musikfestival auf Tour: Vom 8. August an stehen von Trier bis Winningen zehn Konzerte entlang der Mosel an.

Das Mosel Musikfestival als ältestes und größtes Klassikfestival in Rheinland-Pfalz geht neben dem «Rolling Tones»-Angebot im Corona-Jahr 2020 mit weiteren Modulen an den Start. Über das Internet oder per DVD gibt es «Hörgenießen-Genuss» mitsamt Weinen für Zuhause - oder «Kopfhören»-Angebote mit Musik über Kopfhörer an ausgewählten Orten. Vor der Corona-Krise war das Festival mit fast 60 Konzerten von Anfang Juli bis Anfang Oktober geplant.