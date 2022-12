Luxemburg : Im Norden des Landes ist möglicherweise ein Wolf unterwegs

Im Raum Ulflingen ist vor kurzem ein totes Schaf auf einer Weide entdeckt worden, welches mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Raubtier gerissen worden ist. Experten der Naturverwaltung (Administration de la nature et des forêts) unternahmen daraufhin ein Rissgutachten, welches einen Wolf nicht ausschließen konnte. Da das Schaf bereits einige Tage vor dem Fund verendete, war es, aufgrund genetischer Kontamination, nicht möglich die Vermutung mit Sicherheit zu bestätigen, wie die Naturverwaltung in einer Pressemitteilung am Dienstag mitteilt.

Der Wolf ist jedoch kein vollkommen ungebetener Gast im Großherzogtum. Als Prädator spielt er eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem, indem er zur Reduzierung der überhöhten Schalenwilddichten beiträgt. Die Naturverwaltung erklärt in ihrer Pressemitteilung, dass der Wolf ein scheues Tier sei und in der Regel vor dem Menschen flüchtet, weshalb eine Begegnung äußerst selten sei. Sollte es dennoch dazu kommen, gibt sie folgende Verhaltensregeln an: